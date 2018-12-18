Андрей Турчак — о проблемах управления нацпроектом «Цифровая экономика»

Новосибирск, , 11:29 — REGNUM Совет по развитию цифровой экономики при Совфеде рекомендует Правительству РФ нормативно закрепить включение Совета в систему управления реализацией национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом заявил вице-спикер верхней палаты парламента, председатель Совета, секретарь Генсовета Партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании в Новосибирске.

«Субъекты Федерации должны участвовать в управлении нацпроектом «Цифровая экономика», в том числе, — через своих представителей в нашем Совете. Мы с вами ранее это уже обсуждали это, и я предлагаю поддержать данное предложение и включить Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в систему управления реализацией национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Это необходимо, чтобы интересы регионов учитывались на системном уровне», — заявил Андрей Турчак.

Он также напомнил, что правительство РФ и Совет Федерации плотно работают над вопросами цифрового развития России.

«На прошлой неделе мы обсудили эти вопросы на правительственном часе в Совете Федерации. И на сегодняшнем заседании Совета работаем сразу по двум ключевым задачам программы: обеспечению применения отечественного телекоммуникационного оборудования и эффективной реализации программы в регионах. Кроме того, мы продолжаем работу над исполнением первого решения Совета по развитию экономики», — констатировал Андрей Турчак.

В частности, отметил он, проектом решения заседания предлагается закрепить за Советом следующие функции: рассмотрение и экспертная оценка проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов, подготовленных в соответствии с национальным проектом; согласование федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта, а также изменений в них; участие в мониторинге и контроле выполнения национального проекта.

Кроме того, предлагается утвердить разрабатываемый Советом рейтинг цифровизации субъектов РФ в качестве инструмента оценки Правительством РФ качества реализации национального проекта в регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое заседание Совета под председательством вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака состоялось 1 августа 2018 года в городе Гусеве Калининградской области. Члены Совета проработали вопросы о переходе системы госуправления регионов на цифровые технологии, выступили с инициативой и создании рейтинга цифровизации регионов, рекомендовали субъектам разработать дорожные карты по переходу к цифровизации госуправления и также приняли другие решения.

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