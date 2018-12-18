Нефть игнорирует положительные новости

Москва, , 07:15 — REGNUM На торгах в Лондоне 17 декабря падение нефтяных цен продолжалось. К вечеру цена барреля Brent упала на 1,9%, до $60,53. Положительные новости нефтяной рынок пока упорно игнорирует, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Агентство Bloomberg выпустило аналитическую статью, в которой говорится, что нефтяным рынком на самом деле управляют не ОПЕК и не США, а Россия. При этом авторы статьи обозвали министра энергетики РФ Александра Новака «символом заката ОПЕК». Такой «никнейм» скорее комплимент для России в лице российского министра, но весь скрытый яд этой статьи заключался в том, что ее авторы утверждают, что в ОПЕК+ консенсус на самом деле отсутствует, и Россия действует в ОПЕК+ только на выгодных ей условиях, игнорируя интересы других участников.

Возможно, что рынок воспринял эту информацию как наличие существенных разногласий между ОПЕК и Россией и перезагрузил биржевых «медведей», которые опять начали давить цену вниз. Вечером цена Brent периодически проваливалась ниже $60 за баррель.

Многое будет зависеть от того, сможет ли 18 или 19 декабря, когда выйдут данные по коммерческим запасам, цена нефти снова вернуться на уровни выше $60. На сегодня, 18 декабря, исходя из сложившейся конъюнктуры рынка, прогноз по цене Brent находится в рамках $59−61 за баррель.

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