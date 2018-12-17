Нефть восстанавливает позиции за счет спокойного рынка

Москва, , 15:58 — REGNUM Цены на нефть сегодня, 17 декабря, днем динамично подрастают. Вряд ли текущее движение является чем-то принципиально новым для сырьевого рынка — скорее всего, инвесторы используют спокойный внешний фон и умеренное отступление доллара США для восстановления позиций. К настоящему времени баррель североморского сырья дорожает на 0,8% и стоит $60,75, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Общее число буровых в США, согласно данным BakerHughes, за неделю к 14 декабря сократилось на четыре единицы и составило 1071 шт. В частности, численность нефтяных вышек сейчас составляет 873 единицы, это минимум за два месяца. В Канаде динамика ещё более выраженная: здесь количество вышек снизилось на 12 единиц», — привела цифры эксперт.

Интересны компоненты релизов прошлой недели. Объем добычи нефти в США снизился на 0,1 млн баррелей в сутки и сейчас составляет 11,6 млн баррелей в сутки при том, что три недели подряд Штаты держали суточную выкачку сырья на исторических максимумах.

«Теперь, как видно, показатели сокращаются, в то время как себестоимость сырья растет. Баррель Brent сегодня останется в пределах $60,35−61,25, а баррель WTI сохранится в диапазоне $51,50−52,50 за бочку», — полагает Бодрова.

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