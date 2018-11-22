В Пекине отреагировали на заявление об исключении Китая из ВТО

Пекин, , 13:33 — REGNUM Абсурдом и проявлением высокомерия считают в Пекине заявление председателя совета экономических консультантов при президенте США Кевина Хассета о возможном исключении Китая из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в ходе брифинга 22 ноября заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, у Вашингтона нет права лишать Китай членства в ВТО, поскольку все члены организации равны в своих правах.

«Подобное заявление демонстрирует высокомерие, проявляемое Соединенными Штатами», — подчеркнул Гэн Шуан.

Он также добавил, что считает абсурдом слова Хассета — поскольку ранее о желании выйти из ВТО заявляли сами власти США.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно, что Китай подал запрос во ВТО с просьбой создать экспертную группу, которая определит законность тарифов, введённых Соединенными Штатами на импорт стали и алюминия.

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