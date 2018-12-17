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Нефть «застряла» в диапазоне $59-62

Экономика

Но монетарные события текущей недели могут дать импульс

Нефть «застряла» в диапазоне $59-62
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 17 декабря 2018, 15:46 — REGNUM  Несмотря на ряд важных событий для рынка нефти, в том числе и решение ОПЕК+ о сокращении добычи в 2019 году, нефтяные котировки «застряли» в диапазоне $58,90—62,80, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Североморская смесь Brent в рамках слабых флуктуаций торгуется чуть ниже ключевого уровня $61,50 за баррель, легкий американский сорт WTI с переменным успехом котируется вокруг уровня $51,60.

«Монетарные события текущей недели, в частности, заседание ФРС США, могут придать свежие импульсы на рынке Forex, и тогда нефтяные фьючерсы могут также показать более выраженные движения вслед за динамикой американской валюты.

Сегодня, 17 декабря, до конца ситуация принципиально не изменится и торговля в узких диапазонах продолжится», — считает эксперт.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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