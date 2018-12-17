Рубль восстанавливается за счет внешнего фона

Москва, , 15:52 — REGNUM Рублевые пары, в общем и целом, уже учли в котировках решение Банка России 14 декабря поднять ключевую ставку и выйти с покупками иностранной валюты на открытый рынок уже в середине января. Сегодня, 17 декабря, днем нефть неплохо дорожает, а внешняя конъюнктура оценивается как нейтральная. На таком фоне у рубля есть шансы немного восстановиться, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Доллар США сейчас торгуется около 66,55 руб. и отступает на 0,3%. Евро стоит на месте и оценивается в 75,43 руб. Центробанк РФ установил на вторник следующие курсы валют: 66,62 руб. за доллар США (повышен на 19 копеек) и 75,38 руб. за евро (понижен на 0,1 копейки)», — привела цифры эксперт.

На мировом валютном рынке в понедельник днем нет ярко выраженного спроса на доллар как безопасный актив, гринбек чуть отступает, что позволяет и рублю, в том числе, стабилизироваться.

«Технический график движения пары доллар/рубль демонстрирует, что инструмент все еще находится в пределах бокового коридора 65−67 руб. за доллар США. У рынка больше интереса к покупке пары, чем к продаже, но этот интерес носит отложенный характер — инвесторы большей частью ждут подходящего момента», — полагает Бодрова.

Читайте также: Рубль может закрепиться ниже отметки 65 — эксперт