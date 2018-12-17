Понедельник, 17 Декабря 2018 года
16:35:44 МСК

Рубль может закрепиться ниже отметки 65 — эксперт

Экономика

… но драйверов для роста всё меньше

Рубль может закрепиться ниже отметки 65 — эксперт
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубль

Москва, 17 декабря 2018, 15:41 — REGNUM  Волатильность российского рубля против доллара США с середины ноября стабильно снижается. Даже ужесточение монетарной политики со стороны ЦБ РФ на 14 декабря, по итогу которого регулятор поднял ключевую ставку на 25 б.п., не привело к значительному укреплению рубля против бивалютной корзины, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Артем Авинов.

«ЦБ РФ фактически остановил укрепление российского рубля, которое началось в ответ на ужесточение монетарной политики, комментариями о возобновлении покупок валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила», — отметил эксперт.

Однако позитив решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку всё еще не до конца заложен в котировки рубля против бивалютной корзины, что будет способствовать укреплению рубля в ближайшей перспективе. С актуального уровня в 66,50 руб. за доллар ожидается укрепление рубля до уровня 64,90.

«Также стоит учитывать итоги заседание FOMC, которые будут опубликованы 19 декабря в 22:00 по мск. Ожидается, что ФРС поднимет ставку на 25 б.п., что не приведет к дополнительному укреплению доллара США, так как подобное решение заложено в котировки финансовых инструментов.

В то же время ожидается, что ФРС понизит прогнозы ужесточения монетарной политики на 2019 год, что станет негативным фактором для доллара и одновременно еще одним драйвером для укрепления рубля к указанному выше уровню», — пояснил Авинов.

Читайте также: Рубль ограничен в движении

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить