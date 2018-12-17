Москва, , 13:11 — REGNUM После вполне ожидаемого, по крайней мере, для меня, повышения ставки рефинансирования со стороны ЦБ РФ, курс российской национальной валюты на текущей неделе будет пристально следить за событиями, разворачивающимися на мировом финансовом рынке, все рынки мира ждут вердикт ФРС США об уровне базовой учётной ставки, которую ФРС США должен повысить на своём очередном заседании 19 декабря, и за ситуацией на товарно-сырьевом рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Курс американского доллара США на международном валютном рынке сегодня, 17 декабря, утром находится на максимальных значениях за последние несколько лет, но при этом, несмотря на внешние факторы, курс российской валюты пока не торопится сдавать свои позиции и находится в периоде консолидации, и явно занят ожиданием новых внешних сигналов. Так что вполне уместно ожидать продолжения этого периода как минимум до окончания этой недели.

«Риторика российского ЦБ РФ не привнесла на рынок понимания о необходимости пересмотра стоимости российского рубля к американскому доллару США, и все участники финансового рынка в стране ждут сигналы от глобального рынка капитала и пристально следят за международным валютным рынком», — отметил эксперт.

Так что на этой неделе нового всплеска волатильности не ожидается, как минимум до окончания заседания ФРС США и реакции мирового финансового рынка на итоги заседания мы станем свидетелями скучных дней ожидания пресс-релиза ФРС США.

Так что рубль ограничен в движении всё теми же уровнями в 67,50 в верхней части торгового диапазона и уровнем в 65,50 в нижней части торгового коридора, который на этой неделе может и не измениться.

«В отношении курса единой европейской валюты рубль будет следовать за трендом соотношения курса евро к американскому доллару США, но также в рамках торгового канала, который также уже не первый день существует. Тут фигурируют уровни в 74,6 рублей за один евро в нижней части канала и уровень в 76,5 рублей за единицу европейской валюты в верхней части торгового диапазона.

Неделя пройдёт в скуке и ожидании, а вот конец недели может быть щедр на новости и волатильность. В целом ожидается к концу 2018 года очередной виток укрепления курса американского доллара, так что курс рубля может снова двинуться вниз в ожидании внешних вызовов», — cчитает Блинов.

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