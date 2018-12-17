Смольный вошел в проект «ИТМО Хайпарк» почти на 5 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга внесет в уставный капитал АО «ИТМО Хайпарк» 4,7 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Таким образом, уставный капитал акционерного общества превысит 5 млрд рублей. Кроме того, представитель городских властей войдет в наблюдательный совет проекта. Об этом сообщили ИА REGNUM 17 декабря в дирекции по связям с общественностью ООО «Город-спутник «Южный».

Напомним, инновационный центр и кампус петербургского университета ИТМО будут созданы в рамках строительства города-спутника Южный в Пушкинском районе. Этот проект имеет статус стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга.

Генеральный директор ООО «Город-спутник Южный» Сергей Хромов отмечает, что создание города-спутника началась именно с ИТМО Хайпарк, потому что он является «якорным проектом».

Тем временем совет директоров АО «ИТМО Хайпарк» продолжает возглавлять экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он был избран на этот пост в декабре 2017 года, еще в статусе главы города.

По данным ИА REGNUM, ожидается, что на очередном заседании совета директоров акционерного общества в декабре 2018 года будет поставлен вопрос о новом председателе. Не исключено, что на этот пост вновь будет избран представитель городского правительства.

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Напомним, в начале декабря 2018 года победителем конкурса архитектурных концепций для проекта «ИТМО Хайпарк» признано архитектурное бюро из Великобритании Allies and Morrison. На основе его концепции, которая будет готова до 19 декабря, российская компания RTDA разработает архитектурно-планировочное решение «ИТМО Хайпарк».

Общий бюджет государственного финансирования проекта оценивается в 27 млрд рублей. Бюджет проекта в целом — в 41 млрд рублей. Уставной капитал АО «ИТМО Хайпарк» ранее составлял 321 млн рублей, 100% акций находится в федеральной собственности.

Инновационный центр «ИТМО Хайпарк» планируется построить на территории города-спутника Южный на площади не менее 350 тыс. кв. м. Здесь появятся появятся кампус Университета ИТМО, бизнес-инкубаторы и инновационные производства, научные центры, общежития для студентов, жилье для преподавателей, будут размещены магистратура и аспирантура университета. Ожидается, что к 2027 году в «ИТМО Хайпарк» будут обучаться 3,6 тыс. человек, создано 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий.

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