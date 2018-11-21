«ИТМО Хайпарк» и Арктику включили в промышленную программу Петербурга

Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал новую редакцию государственной программы «Развитие промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге». Этот документ определяет промышленное развитие города до 2023 года.

Общий объем финансирования мероприятий госпрограммы на 2018−2023 годы составляет около 26,5 млрд рублей.

Как сообщили 21 ноября в Смольном, в подпрограмму «Инновационное развитие Санкт-Петербурга» впервые включены мероприятия по реализации проекта «ИТМО «Хайпарк» на территории Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Напомним, в городе-спутнике Южный должен появиться кампус Университета ИТМО, не только с учебной, но и с научно-производственной составляющей, а также жильем для студентов, аспирантов и сотрудников университета.

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В подпрограмму «Развитие промышленности Санкт-Петербурга» включено продвижение потенциала Северной столицы в освоении Арктической зоны России.

Напомним, в Петербурге целый ряд предприятий работает над выполнением промышленных заказов в интересах развития российской Арктики. В составе администрации Санкт-Петербурга создан комитет по делам Арктики.

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"Промышленность составляет существенную часть городской экономики. Вырабатывая условия для ее развития, стимулируя инновации, мы создаем новые высокотехнологичные рабочие места и, что не менее важно, обеспечиваем рост налоговых поступлений в бюджет Петербурга», — заявил Александр Беглов.

Как отмечает ИА REGNUM, индекс промышленного производства в январе-октябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил в Санкт-Петербурге 104,4%. Промышленное производство в городе растет уже 37 месяцев подряд.