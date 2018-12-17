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Крымско-сирийский торговый дом открыт в Крыму

Экономика

Совместный ТД станет резидентом свободной экономической зоны

Симферополь, 17 декабря 2018, 11:51 — REGNUM  Совместный крымско-сирийский торговый дом открыт в Крыму. В настоящее время ведется работа по регистрации торгового дома в качестве резидента свободной экономической зоны.

Как заявил вице-премьер правительства Крыма, постпредом республики при президенте РФ Георгий Мурадов, решается также вопрос о системе взаиморасчетов.

«Протоколом межправкомиссии предусмотрено ускоренное решение вопроса расчетов. Очевидно, что расчеты будут в рублях», — цитирует «Звезда» Мурадова.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Сирии посетила Крым в апреле этого года, для участия в Ялтинском экономическом форуме. В рамках визита был достигнут ряд договоренностей. В середине октября уже крымская делегация посетила Дамаск. В числе подписанных в рамках визита документов — соглашение о создании совместного торгового дома, совместной судоходной компании. Также обсуждалась возможность создания совместной авиакомпании.

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