Крым и Сирия могут создать общую авиакомпанию

Симферополь, , 18:04 — REGNUM Власти Крыма предложили руководству Сирии подумать над созданием совместной авиакомпании для возобновления перелётов из Дамаска в Симферополь. Об этом 16 октября во время визита крымской делегации в САР заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Возможно, инструментом для возобновления авиационного сообщения между Симферополем и Дамаском станет создание совместной авиакомпании, с привлечением частного капитала», — отметил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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Как сообщало ИА REGNUM, крымская делегация впервые провела в Дамаске переговоры об экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Во время своего визита власти РК выступили с предложением организовать авиасообщение между Крымом и Сирией, чтобы жителям арабской республики было проще отдыхать на полуострове.

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