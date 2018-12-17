Нефть пытается определиться с вектором движения

Москва, , 09:56 — REGNUM На минувшей неделе нефть марки Brent потеряла в цене более 2%, показав довольно агрессивный спад 11 декабря. Котировки финишировали немногим выше уровня $60 и сегодня, 17 декабря, пытаются определиться с вектором дальнейшего движения, застыв в нерешительности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Примечательно, что рынок не отреагировал на новые признаки спада активности на сланцевых месторождениях США. Так, после сокращения на 10 единиц неделей ранее (максимально с апреля 2016 года) на прошлой неделе число действующих буровых в стране снизилось еще на четыре штуки, достигнув минимального с середины октября значения 873. А добыча тем временем снизилась с рекордного максимума до 11,6 млн баррелей в день», — привел цифры эксперт.

Основная причина замедления активности — рост себестоимости добычи в Штатах, которая с начала года повысилась на 13% и, вероятно, продолжит расти. Однако пока рынок не реагирует на бычьи сигналы с этого фронта, сосредоточившись на сомнительной сделке ОПЕК+ и угрозе замедления мировой экономики. Причем второй фактор сдерживает проявление интереса к рисковым активам в целом по мере поступления негативных сигналов со стороны экономической статистики.

«На предстоящей неделе сырьевой сегмент продолжит следить за общими настроениями инвесторов, динамикой доллара, который прилично вырос 14 декабря и оказал дополнительное давление на нефтяные цены, а также за статистикой из Штатов — масштабное сокращение запасов сырой нефти и дальнейшее снижение добычи сможет оказать определенную поддержку Brent в отсутствие экономических шоков», — полагает Мащенко.

Читайте также: Рынок нефти не торопится обновлять локальные максимумы