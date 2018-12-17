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Рынок нефти не торопится обновлять локальные максимумы

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 17 декабря

Москва, 17 декабря 2018, 07:15 — REGNUM  На ICE 14 декабря цены на нефть возобновили падение. К закрытию торгов баррель Brent подешевел на 2,6%, до $60,16. Нефтяной рынок проигнорировал сообщения о том, что Саудовская Аравия в январе намерена снизить экспорт нефти в США, а также, что независимый производитель нефти Оман готов в январе сократить добычу черного золота на 2%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Рынок до сих пор не может отойти от шока, связанного с пессимистичными прогнозами цен на нефть, обнародованными накануне Международным энергетическим агентством. Слабая статистика по импорту нефти Китаем тоже испортила настроение биржевым «быкам» и активизировала «медведей».

14 декабря вышел еженедельный обзор по количеству активных нефтяных платформ в США, подготовленный, как всегда, компанией Baker Hughes, который нефтяной рынок проигнорировал. Согласно обзору, число активных нефтяных платформ за неделю уменьшилось на четыре единицы, до 873, но рынок этого почему-то не заметил.

Скорее всего, ниже $58,30 за баррель цена нефти так и не уйдет, однако, и роста выше $63 за баррель в ближайшее время ожидать не стоит. Сегодня, 17 декабря, цена Brent останется на уровне $60−61 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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