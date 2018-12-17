Во Франции цифровые компании обложат налогами на €500 млн

Париж, , 08:10 — REGNUM Правительство Франции собирается обложить особым налогом деятельность крупных корпораций, работающих в цифровой сфере, кроме того, с 2019 года в стране будет снижен налог на прибыль. Об этом в интервью газете Echos сообщил французский премьер-министр Эдуар Филипп.

По его словам, после того, как налог на крупные цифровые корпорации будет утвержден, это с 2019 года будет приносить в бюджет Франции дополнительные €500 млн. Филипп добавил, что еще около €200 млн поступят в бюджет после обложения налогом внутренних операций компаний.

Премьер-министр Франции подчеркнул, что к 2022 году налог на прибыль для предприятий, чей оборот не превышает €250 млн в год, будет снижен с сегодняшних 33 до 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр объявил, что правительство в 2019 году введет систему налогообложения интернет-гигантов, если европейские страны не смогут договориться по этому вопросу.

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