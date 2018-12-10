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Министр экономики Франции о протестах в стране: «Катастрофа для торговли»

Экономика

Франция должна ожидать дальнейшего замедления роста экономики в конце года

Министр экономики Франции о протестах в стране: «Катастрофа для торговли»
janeb13
Эйфелева башня

Париж, 10 декабря 2018, 07:55 — REGNUM  Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что насилие, связанное с демонстрацией «желтых жилетов», является «катастрофой» для экономики, сообщает Le Figaro.

«Это катастрофа для торговли, это катастрофа для нашей экономики», — заявил министр журналистам, добавив о «социальном кризисе», «демократическом кризисе» и «кризисе наций».

По его словам, Франция должна ожидать дальнейшего замедления роста экономики в конце года. Бруно Ле Мэр заявил, что пока он не может «дать точную оценку» событиям, но сделает это в ближайшие несколько дней».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Международного валютного фонда также уверена, что протесты окажут негативное влияние на экономику Франции.

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Протесты во Франции
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