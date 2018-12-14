Премьер Италии просит разрешения ЕС увеличить расходы на безопасность

Рим, , 17:35 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 14 декабря, представит Еврокомиссии два национальных экономических плана, передает Rainews.

Один из них касается обеспечения безопасности территории, другой — сокращения времени рассмотрения гражданских и уголовных дел.

Конте попросит Еврокомиссию не включать эти расходы в общий бюджет страны, чтобы данные планы можно было реализовать без наращивания дефицита.

Как сообщалось ранее, правительство Италии и Еврокомиссия продолжают переговоры о проекте бюджета страны на 2019 год.

Читайте также: Министр экономики Италии останется в Брюсселе, пока не договорится с ЕС