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Премьер Италии просит разрешения ЕС увеличить расходы на безопасность

Экономика

Джузеппе Конте попросит Еврокомиссию не включать эти расходы в общий бюджет страны

Рим, 14 декабря 2018, 17:35 — REGNUM  Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 14 декабря, представит Еврокомиссии два национальных экономических плана, передает Rainews.

Один из них касается обеспечения безопасности территории, другой — сокращения времени рассмотрения гражданских и уголовных дел.

Конте попросит Еврокомиссию не включать эти расходы в общий бюджет страны, чтобы данные планы можно было реализовать без наращивания дефицита.

Как сообщалось ранее, правительство Италии и Еврокомиссия продолжают переговоры о проекте бюджета страны на 2019 год.

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Экономика Италии
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