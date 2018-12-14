Министр экономики Италии останется в Брюсселе, пока не договорится с ЕС

Рим, , 15:25 — REGNUM Министр экономики и финансов Италии Джованни Триа прибыл в Брюссель вместе с премьер-министром Джузеппе Конте и будет оставаться там до тех пор, пока правительство Италии не достигнет соглашения с Еврокомиссией о проекте бюджета страны на 2019 год, передает информагентство Ansa в пятницу, 14 декабря.

Триа уже провел встречи с комиссаром по экономике и финансам Пьером Московиси, а также с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Конте в это же самое время ведет переговоры по тому же вопросу с лидерами основных стран ЕС, чтобы заручиться их поддержкой.

Пьер Московиси тем временем сделал новое заявление, из которого может следовать, что в ближайшее время компромисс с Италией может быть достигнут. Днем ранее еврокомиссар говорил, что предложение Италии «не является достаточным», а в пятницу отметил, что ни одна из сторон не хочет, чтобы дело дошло до применения санкций.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) приняло решение о повышении дефицита бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Кроме того, они считают действия Еврокомиссии предвзятыми, ведь комиссары разрешали и разрешают другим странам, где у власти находятся их политические союзники, утверждать более высокий уровень дефицита.

Министры отказались от внесения изменений в бюджет, Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций. Стороны продолжили переговоры. 12 декабря правительство предложило Еврокомиссии снизить дефицит до 2,04% ВВП. Днем позже еврокомиссар Пьер Московиси заявил, что в комиссии считают и такое снижение уровня дефицита недостаточным.

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