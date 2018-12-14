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В Сочи собирают урожай «мексиканских огурцов»

Экономика

По внешнему чайот похож на грушу, а по вкусу – на огурец и кабачок

В Сочи собирают урожай «мексиканских огурцов»
Leslie Seaton
Чайот

Сочи, Краснодарский край, 14 декабря 2018, 15:34 — REGNUM  В Сочи сейчас в самом разгаре сбор урожая чайота, его еще называют мексиканским огурцом. Это зимний овощ, поэтому в России он может расти только в южных регионах, передает 14 декабря Общественное телевидение России.

По внешнему виду он похож на грушу, а по вкусу на огурец и кабачок. Чайот консервируют, жарят, тушат и едят сырым, хранить его можно по полгода.

Жительница города Жанна Шагай в этом году собрала 300 кг мексиканского огурца. Причем, в этот раз плоды оказались рекордными по размеру и весу. Некоторые достигают килограмма.

«Я в прошлом году посадила один куст, и он мне дал четыре ящика урожая. А в этом году я решила посадить 12 кустов», — рассказала Шагай.

Местный чайот можно купить на рынках. В среднем по 70 рублей за кг. Жанна свой урожай обычно не продает, чаще всего дарит — под новый год отправляет в другие города родственникам и друзьям.

Напомним, садоводы Краснодарского края планируют создавать кооперативы, чтобы с прибылью реализовывать растущий практически в каждом дворе Сочи экзотический фрукт — хурму.

Читайте подробнее: На Кубани поспела хурма: садоводы начали сбор урожая

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Урожай
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