На Кубани поспела хурма: садоводы начали сбор урожая

Сочи, Краснодарский край, , 14:34 — REGNUM Садоводы Краснодарского края планируют создавать кооперативы, чтобы с прибылью реализовывать растущий практически в каждом дворе Сочи экзотический фрукт — хурму. В этом году плодов уродилось много. Сезон сбора хурмы в олимпийской столице уже стартовал, передаёт ОТР.

Однако большой урожай производителей пока не радует. Из — за этого на рынках цену на хурму пришлось снизить. Вместо обычных для этого сезона 60 рублей за килограмм, садоводы вынуждены продавать её за 25, но даже при таких ценах желающих приобрести этот фрукт не много.

Чтобы подстраховаться от повторения в будущем ситуации, когда ягоды гниют на прилавках или уходят по цене ниже себестоимости, садоводы хотят создавать кооперативы. Например, предприниматель Алексей Кузнецов на своём участке собирает до полтонны хурмы за сезон. Он планирует начать перерабатывать этот фрукт — сушить или варить варенье ‑ и потом реализовывать его по Краснодарскому краю, а дальше, возможно, и выйти за пределы региона.

«Небольшая банка того же варенья из хурмы может стоить 250 рублей. А килограмм сушёной ягоды и вовсе — 850 рублей за килограмм», — рассказывает Кузнецов.

Для реализации задуманного потребуются и дополнительные объёмы продукции. Поэтому предприниматель намерен привлекать в свой кооператив и других жителей города, которые будут поставлять ему плоды на переработку.