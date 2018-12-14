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Росрыболовство: цены на красную икру снизились в 2 раза

Экономика

Оптовые цены – в два раза, в магазинах – чуть поменьше

Росрыболовство: цены на красную икру снизились в 2 раза
Marco Verch
Красная икра

Москва, 14 декабря 2018, 15:20 — REGNUM  Сегодня, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильёй Шестаковым. Встреча состоялась Ново-Огарёво, сообщается на сайте Кремля.

Глава Росрыболовства доложил президенту о текущей ситуации в рыболовстве. В 2018 году в России отмечен рекордный рост объема вылова рыбы.

В частности, Шестаков сообщил, что лососевых пород рыб в 2018 году было выловлено 676 тыс. тонн. Благодаря рекордному улову. оптовые цены на красную рыбу и икру снизились почти в два раза.

При этом Шестаков отметил, что в магазинах цены на икру упали не так значительно, хотя красная икра, в основном, идет для внутреннего потребления.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Россия получила рекордный улов тихоокеанских лососей — по итогам года добыча составила 677 тыс. тонн. Это почти в два раза больше, чем в 2017 году. Общий объем вылова рыбы может превысить 5 млн тонн.

Подробнее: Росрыболовство: Красная икра подешевела в два раза

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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