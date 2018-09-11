Цены на красную икру в России могут снизиться — Росрыболовство

Владивосток, , 12:31 — REGNUM В Российской Федерации из-за больших объемов вылова рыбы, скорее всего, снизятся цены на красную икру. Об этом в рамках Восточного экономического форума сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью ТАСС.

«С учетом таких объемов, мы (Росрыболовство) ожидаем, что и снижение на икру будет по ценам», — сказал он.

Шестаков также не исключил, что снижение цены на данную продукцию «будет достаточно значительным».

Как сообщало ИА REGNUM, лососевая путина — 2018 в РФ выдалась самой богатой за последние 110 лет.

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