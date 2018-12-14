Есть «побочные эффекты»: в повышении ставки ЦБ РФ

Москва, , 15:03 — REGNUM Решение ЦБ о повышении ставки вызвано многими обстоятельствами, причём теми, которые будут действовать уже в 2019 году. Банк России посчитал, что создаётся опасность ускорения роста цен, прежде всего из-за повышения НДС с января с 18% до 20%, возможного удорожания иностранной валюты и удорожания импорта, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

«Не последнюю роль, видимо, сыграла и угроза введения новых санкций США в 2019 г. Они могут означать запрет на покупку иностранными инвесторами российских гособлигаций, что спровоцировало бы отток валюты из страны и резкий рост курса доллара. А если ставка повышается, то увеличивается доходность российских активов, что делает их относительно более привлекательными и останавливает уход денег с российского рынка», — полагает эксперт.

Кроме того, в США в декабре 2018 года и в 2019 года продолжится цикл повышения ставок ФРС. Это будет дополнительно давить на рубль, поскольку многие инвесторы будут отдавать предпочтение увеличившим доходность долларовым активам.

«Итак, решение о росте ключевой ставки главным образом — лекарство против потенциального ускорения инфляции выше цели ЦБ в 4% и значимого ослабления рубля в следующем году. Эта мера достаточно действенна и способна ослабить действие возможного описанного негатива», — отметил Гойхман.

Однако, как и у любого лекарства, здесь тоже есть «побочные эффекты», которые могут повлиять на другие части «организма» экономики, и негатив способен оказаться весомее положительного эффекта. Ведь ключевая ставка — это процент, по которому ЦБ предоставляет кредиты банкам, и от которого зависит общая цена финансирования и процентов по кредитам, облигациям и пр.

«Поэтому увеличение ставки ЦБ приведёт к удорожанию кредитов, меньшей рентабельности в выпуске товаров и услуг, препятствованию инвестициям, развитию производства, темпам роста экономики в целом. Увеличатся и проценты по кредитам физическим лицам, то есть уменьшатся потребительский спрос и данные стимулы для производства. С другой стороны, условия по вкладам станут лучше — повысится их доходность», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 декабря, Центральный банк Российской Федерации принял решение повысить ключевую ставку на 0,25% п. п до 7,75% годовых.

Читайте также: ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 7,75% годовых