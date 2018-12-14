Москва и Дамаск подписали соглашение о добыче нефти и газа в Сирии

Дамаск, , 15:01 — REGNUM Москва и Дамаск заключили коммерческие соглашения в сфере разведки и добычи углеводородов на территории Сирии, об этом сообщили в секретариате российской части межправительственной комиссии.

«Подписан ряд коммерческих соглашений, в том числе в сфере разведки и добычи углеводородов», — сказали РИА Новости в секретариате.

Отмечается, что стороны также подписали ряд документов, среди которых меморандум о сотрудничестве между министерствами промышленности и торговли двух стран, а также дорожная карта о сотрудничестве в промышленной сфере.

Напомним, Россия в декабре 2017 года завершила масштабную военную операцию в Сирии. Как отметил президент РФ Владимир Путин, подразделения российских Вооруженных сил выполнили в Сирии все поставленные задачи и внесли решающий вклад в разгром самой боеспособной группировки международных террористов — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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