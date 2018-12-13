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В Москве десятикратно выросли продажи пентхаусов

Экономика

Стоимость такого жилья в новостройках мегаполиса составляет от 240 тыс. руб. до 2,7 млн руб. за «квадрат»

Москва, 13 декабря 2018, 13:11 — REGNUM  За пять лет в Москве в десять раз выросло количество предлагаемых к продаже пентхаусов в новостройках. Об этом со ссылкой на данные девелоперской компании Sminex сообщает РБК.

Директор по продажам компании Иван Обухов отметил, что в 2012 году на первичном рынке было выставлено 30 пентхаусов, а в декабре 2018 года таких квартир в Москве продается уже около 300, причем в различных сегментах рынка (элитном, премиум и бизнес-класса).

По данным компании, стоимость пентхаусов в новостройках Москвы на декабрь 2018 года составляет от 240 тыс. руб. до 2,7 млн руб. за 1 кв. м. Самый дорогой пентхаус Москвы обойдется покупателю в 2,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец октября в Москве за $1 млн можно было приобрести всего 83 кв. м жилья. По этому показателю столица России находится на 13-м месте в мировом рейтинге стоимости элитного жилья, поднявшись по сравнению с 2017 годом на две позиции.

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Рынок жилья
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