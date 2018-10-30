Москва поднялась в мировом рейтинге самой дорогой недвижимости

Москва, , 12:50 — REGNUM В Москве за $1 млн можно приобрести всего 83 кв. м жилья. По этому показателю столица России находится на 13-м месте в мировом рейтинге стоимости элитного жилья, поднявшись по сравнению с 2017 годом на две позиции. Согласно исследованиям международной консалтинговой компании Knight Frank, по данным за первое полугодие 2018 года, самым дорогим районом Москвы остались Патриаршие пруды.

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Названа цена самого дорогого особняка в Москве

Там за $1 млн можно купить всего 37 кв. м элитного жилья. Однако квартир такой площади на рынке элитных новостроек в этом районе не представлено, и минимальная площадь предложения начинается от 102 кв. м, отмечают аналитики компании. Самое «доступное» элитное жильё оказалось в районе Сретенки — 125 кв. м за $1 млн, пишет РБК. При этом годом ранее на эту сумму можно было приобрести на 3 кв. м меньше.

Самая «золотая» недвижимость расположена в Монако. Этот город возглавляет мировой рейтинг. За миллион долларов покупатель смоет приобрести только 16 кв. м жилья. Далее следуют Гонконг, Лондон, Нью-Йорк, Сингапур, Лос-Анджелес, Париж, Сидней, Шанхай, а замыкает десятку Пекин.

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Добавим, что, по данным компании, по итогам III квартала 2018 года совокупный объём предложения квартир и апартаментов бизнес-класса в Москве сократился на 10,6% и составил 15 тыс. лотов общей площадью более 1,2 млн кв. м и общей стоимостью более 309,2 млрд рублей. Средняя стоимость лота выросла на 1,6% и составила 20,6 млн рублей.

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