Нижегородские власти начали формировать «единое бюджетное пространство»

Нижний Новгород, , 09:41 — REGNUM Министерство финансов Нижнего Новгорода планирует потратить 17,8 млн рублей на модули муниципальной информационной системы, автоматизирующие процессы планирования и исполнения бюджета, а также осуществление муниципальных закупок города. В составе лота — работы, связанные с адаптацией модулей под существующий технологический процесс. Тендер по выбору исполнителя пройдёт 9 января 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Источник финансирования муниципального контракта — бюджет города на 2019 и 2020 годы. В 2019 году победителю тендера планируется выплатить 13,88 млн рублей, а остаток в сумме 3,92 млн рублей — в 2020 году, после сдачи работы целиком. Задачи разбиты на четыре этапа: автоматизация закупочной деятельности, создание портала доступа к бюджетным данным «Открытый бюджет», автоматизация бюджетного планирования и автоматизация исполнения бюджета. Первые три модуля должны быть запущены не позднее 31 декабря 2019 года, а последний — до 31 декабря 2020 года.

Задачей модернизации является построение единого информационного пространства управления бюджетом. В частности по модулю подсистемы бюджетного планирования в итоге должна быть осуществлена автоматизация методик расчета сметы казенных учреждений и нормативов стоимости муниципальных услуг бюджетных и автономных учреждений, автоматизация формирования муниципальных заданий и отчетов об исполнении муниципальных заданий, введён мониторинг и оценка эффективности муниципальных программ, а также сделана увязка планирования с подсистемой исполнения бюджета и подсистемой муниципальных закупок.

В модуле закупочной деятельности планируется осуществить перевод всех процедур по согласованию и размещению закупок с бумажного на электронный документооборот, что позволит сократить продолжительность процедуры размещения заказов и трудозатрат муниципальных заказчиков за счет применения утверждаемых уполномоченным органом типовых форм документов.

Напомним, ранее мэрия объявила о планах по переработке официального сайта. Помимо модернизации планируется, что он будет переведён на четыре языка — английский, немецкий, испанский и французский. Такой выбор языков вызвал недоумение общественности, так как ничем не обоснован. В целом работы были оценены почти в 2 млн рублей.

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Отметим, на разработку дизайна сайта народных художественных промыслов Нижегородской области из областного бюджета планируется потратить около 155 тыс. рублей.