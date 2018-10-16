Сайт нижегородской мэрии отправят на модернизацию и переведут на 4 языка

Нижний Новгород, , 12:49 — REGNUM За счёт средств бюджета будет проведена модернизация и развитие официального сайта администрации Нижнего Новгорода. Результаты открытого конкурса подведут 9 ноября 2018 года, а работы оценили почти в 2 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком в конкурсе выступает администрация Нижнего Новгорода, уполномоченное лицо — департамент экономического развития, предпринимательства и закупок администрации, а начальная цена лота — 1 828 593,33 рубля. Для оплаты муниципального контракта используют средства бюджета города.

Работы должны быть выполнены до 10 декабря 2018 года в несколько этапов. На сайте планируется усовершенствовать структуру, его дизайн, подсистемы и модули системы управления, а также доработать функциональные возможности сайта, техническую и эксплуатационную документацию.

Среди поставленных перед исполнителем задач — перевод сайтов администраций районов города Нижнего Новгорода на единое доменное имя, снижение затрат на их развитие и эксплуатацию, повышениеь быстродействия сайта, обеспечение представительства администрации города в русскоязычном и иностранном сегменте сети интернет.

«Сайт должен иметь текстовую английскую, французскую, испанскую и немецкую версии. Модули и функциональность могут иметь отличия от русской версии в объеме, согласованном с заказчиком», — отмечается в техзадании.

Напомним, новая версия сайта администрации города появилась весной 2012 года. Тогда власти сообщали, что при разработке учитывались «лучшие традиции прежнего сайта городской администрации», которые были дополнены интересными идеями и проектами.