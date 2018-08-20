На магистральную инфраструктуру в РФ предлагают потратить 7 трлн рублей

Москва, , 11:38 — REGNUM В течение шести предстоящих лет в России планируется потратить около 7 трлн рублей на магистральные инфраструктурные проекты. Об этом говорится в документе, направленном премьер-министру Дмитрию Медведеву главой МЭР РФ Максимом Орешкиным, сообщает 20 августа РБК.

Отмечается, что проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры в своем майском указе поручил разработать президент России Владимир Путин. По сведениям издания, из федерального бюджета власти планируют потратить меньше половины заявленных 6,8 трлн — 3,1 трлн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа Владимир Путин поручил правительству России реализовать планы расширения и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. По данным пресс-службы Кремля, БАМ и Транссиб должны быть расширены на 50% в рамках майского указа президента РФ.

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