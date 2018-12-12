Генсек ООН: Провал Парижского соглашения будет «самоубийством»

Катовице, Польша, , 21:13 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш обратился к участникам саммита в польском Катовице с просьбой сохранить Парижское соглашение по климату, 12 декабря передает агентство Reuters.

«Если мы провалимся в Катовице, это приведет к катастрофическим последствиям для тех, кто готов перейти к зеленой экономике. Потерять эту возможность — значит поставить под угрозу наш последний шанс остановить изменение климата. Это было бы не только аморально, но и самоубийственно», — заявил Гуттереш делегатам из 130 стран мира.

Парижское соглашение по климату 2015 года, пришедшее на смену Киотскому протоколу, было принято большинством стран мира. США при президенте Дональде Трампе вышли из соглашения.

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