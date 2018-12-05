Трамп объяснил протесты во Франции соглашением по климату

Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Решение США покинуть Парижское соглашение по климату было верным, это подтверждают массовые протесты во Франции. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

Парижское соглашение глубоко неверно, так как из-за него растут цены на энергию для ответственных стран. Кроме того, оно оправдывает самые большие источники загрязнений в мире, отметил он.

Трамп добавил, что добился больших успехов в улучшении окружающей среды в США. Однако очистка загрязнений в других странах не должна происходить за счет американских налогоплательщиков.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1070089365995642880

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября во Франции начались акции протеста, вызваные в числе прочего повышением цен на бензин. Властям пришлось идти на уступки: правительство должно отложить запланированное с 1 января повышение налога на топливо.

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