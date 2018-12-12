Рубль занял выжидательную позицию

Москва, , 15:41 — REGNUM До 14 декабря на внутреннем валютном рынке в РФ глобальных и принципиальных изменений курса российской национальной валюты, скорее всего, не предвидится, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«В этот день будет ключевое событие для российской экономики и финансового рынка — заседание ЦБ РФ, на котором российский регулятор озвучит своё понимание в экономике и представит миру своё понимание стоимости денежных средств в стране — озвучит уровень базовой ставки рефинансирования», — пояснил эксперт.

Прошедшие дни и недели явили миру достаточно устойчивый курс рубля, который в текущих условиях находится в некотором ожидании. Рубль ждёт внешних и внутренних сигналов к возможному изменению рыночной парадигмы, и на данный момент он чувствует себя комфортно, торгуясь на текущих уровнях по отношению к американскому доллару США и единой европейской валюте.

«В рамках текущей недели курс российской национальной валюты не превысит уровней в 67—67,50 руб. за доллар, но при очередном всплеске интереса глобальных игроков к американской валюте на фоне усиления рыночной турбулентности на мировом валютном и фондовом рынках курс рубля может сдвинуться в сторону снижения по отношению к доллару США к отметкам в 68—70,50 руб. за доллар.

В силу снижения курса единой европейской валюты на мировом валютном рынке по отношению к американскому доллару США позиции российского рубля ограничены диапазоном в 74—77 руб. за евро», — полагает Блинов.

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