Москва, , 15:08 — REGNUM Российский рубль 2 декабря днем умеренно слабеет в парах с долларом и евро. «Американец» дорожает на 0,2% и стоит 66,47 руб., дневная волатильность здесь умеренна, рынок ждет итогов аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Евро поднимается на 0,25% и торгуется по 75,33 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«ЦБ РФ продолжает смотреть на рубль оптимистично и понижает курсы иностранных валют на четверг: они составляют 66,42 руб. за доллар и 75,21 руб. за евро. Снижение оценивается в 8 и 40 копеек соответственно», — пояснила эксперт.

На сегодня у Минфина России довольно масштабные планы по привлечению капитала на рынке ОФЗ: к размещению подготовлены два облигационных выпуска суммарным объемом почти в 21 млрд руб.

Относительно меньшего выпуска, на 5 млрд руб., сомнений по размещению почти нет — последние несколько недель Минфин привлекал здесь максимум возможного. Относительно второго из выпусков есть мнение, что ведомство привлечет порядка 75−80% запланированного объема средств из-за невнятного внешнего фона.

«12 декабря ориентиры для пары доллар/рубль находятся в диапазоне 66,20−66,65 руб., а для пары евро/рубль — на уровне 75,10−75,70 руб.», — считает Бодрова.

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