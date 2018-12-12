Эксперты оценили результаты биометрической идентификации в банках России

Москва, , 08:17 — REGNUM Первые итоги использования финансовыми организациями удаленной идентификации клиентов обсудили представители банков и ИТ-компаний, специалисты по идентификации и биометрии во время дискуссии, проведённой изданием «Банковское обозрение». Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба компании «Центр Финансовых Технологий».

По оценке участников рынка, не более 400 отделений банков на всей территории России готовы сегодня предоставлять услугу биометрической идентификации. В соответствии с публикациями в прессе, по состоянию на конец ноября 2018 года были собраны данные всего около трёх тысяч граждан. Эксперты обозначили множество факторов, объясняющих такие скромные показатели.

Выяснилось, в частности, что не каждый банк может позволить себе приобрести необходимое дорогостоящее оборудование. Для соответствия установленным требованиям в каждом конкретном случае требуются вложения в размере 4−5 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система удаленной идентификации начала работать в России с 30 июня 2018 года и позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. При этом ряд банков в России начал подготовку к сбору биометрических данных своих клиентов ещё с октября 2017 года. Разработчиком и оператором единой биометрической системы является компания «Ростелеком».

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