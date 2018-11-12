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ЦБ РФ начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных

Экономика

Система удаленной идентификации начала работать в России с 30 июня 2018 года

ЦБ РФ начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных
Биометрические данные

Москва, 12 ноября 2018, 08:45 — REGNUM  Центральный банк Российской Федерации начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных граждан, пишет 12 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По словам одного из руководителей регионального банка, 9 ноября кредитное учреждение получило письмо от ЦБ с требованием доложить о процессе сбора биометрии.

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Кроме того, источник в другом банке сообщил изданию, что руководителей филиалов компании приглашали в ЦБ для доклада о внедрении процедуры сбора биометрических данных.

«Всем задавали одни и те же вопросы: ведется ли сбор, и если нет, то когда начнется и какова готовность», — рассказал собеседник газеты.

Как сообщало ИА REGNUM, система удаленной идентификации начала работать в России с 30 июня 2018 года и позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. При этом ряд банков в России начал подготовку к сбору биометрических данных своих клиентов ещё с октября 2017 года. Разработчиком и оператором единой биометрической системы является компания «Ростелеком».

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