Автопарк банкротного «Чувашавтотранса» оценили в 130 млн рублей

Чебоксары, , 08:01 — REGNUM После оценки ключевых административных зданий ГУП «Чувашавтотранс» определена рыночная стоимость автопарка предприятия-банкрота. Общая цена более 240 автобусов по итогам инвентаризации составила почти 130 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Согласно документу, дана рыночная стоимость движимого имущества. Автопарк «Чувашавтотранса», состоящий из 243 автобусов, оценён в 129 982 980 рублей, дополнительное оборудование (121 единица) — в 1 312 640 рублей. В структуре дополнительного оборудования — систем контроля пассажиропотока, видеонаблюдения в автобусе, тахографы, автоинформаторы, электронные информационные системы.

В автопарке представлены в основном автобусы 2009−2017 годов выпуска. Из 243 автобусов более 20 имеют различные неисправности, остальные — в рабочем состоянии. Износ автобусов в среднем составляет 60%. Это автобусы Алатырского, Канашского, Новочебоксарского и Шумерлинского АТП, а также филиалов в Урмарах и Чебоксарах. В основном это автобусы марки ПАЗ, ЛИАЗ, «Богдан». В залоге находятся четыре автобуса 2016−2017 годов выпуска, оценённые в общую сумму 16 677 370 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля 2018 года «Чувашавтотранс» прекратил перевозки, 20 сентября предприятие признано банкротом, конкурсное производство открыто до 13 марта 2019 года. По данным на 20 сентября, в реестре было требований кредиторов на сумму 84 904 102,66 рублей.

Напомним, в ноябре кредиторы разрешили конкурсному управляющему сдачу автобусов предприятия в аренду на условиях безубыточности: на тот момент было заключено 24 договора на передачу 89 автобусов в аренду индивидуальным предпринимателям и организациям. Ранее минюст Чувашии заявил о требованиях в размере 7 710 313 рублей 52 копеек, обеспеченных залогом имущества должника. Это арендные долги за земельные участки. В целях исполнения договоров в последующем были заключены договоры залога: в залог министерству юстиции передано четыре автобуса 2017 года выпуска.

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