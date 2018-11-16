Лот №1: здание «Чувашавтотранса» выставляют на продажу

Чебоксары, , 09:34 — REGNUM В Чувашии пройдут первые торги в рамках банкротства ГУП «Чувашавтотранс» — главного государственного перевозчика, который «сдал» все свои маршруты в июле. На продажу выставляет главное административное здание предприятие, которое находится в центре Чебоксар. Начальная цена лота №1 определена в сумме почти 91 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Ранее здание несколько раз пытались продать, в августе его оценили в 67,3 млн рублей.

На торги выставляется пятиэтажное здание административно-бытового корпуса «Чувашавтотранса», расположенного в центре Чебоксар — по улице Гагарина, 20. Его площадь составляет 2 817,9 кв. метров. Рыночная стоимость имущества оценена в 83 883 200 рублей. Также в лот входит право аренды земельного участка из земель населенных пунктов общей площадью 2302 кв. метров, цена — 7 089 400 рублей. Общая начальная цена лота определена в сумме 90 972 600 рублей.

Для участия на торгах потенциальный покупатель должен внести задаток в размере 10% стоимости объекта.

«Торги проводятся путём повышения начальной цены продажи на «шаг аукциона», который устанавливается в размере 5% от начальной цены. Победителем признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, здание было построено в 1978 году. Согласно отчёту оценщика, «большая часть зданий не используется, но отапливается», ряд помещений общей передан в безвозмездное пользование автономному учреждению Чувашии «Учебно-курсовой комбинат «Нива» минсельхоза республики, три нежилых помещения — в безвозмездное пользование республиканской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

Ранее административное здание дважды безуспешно выставлялось на торги: сначала за 89 734 745,76 рублей, при повторной продаже цену урезали до 76 274 533,9 рублей. В августе 2018 года в рамках дела о банкротстве от судебного пристава поступило предложение оставить за должником данный объект «с оценкой 67 301 059,32 рублей».

Напомним, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства. Всего в реестре — требования кредиторов на общую сумму 25 526 115,5 рублей.

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