Налоговики требуют с «Чувашавтотранса» более 30 млн, минюст – автобусы

Чебоксары, , 09:20 — REGNUM В Чувашии продолжают рассматриваться заявления потенциальных кредиторов по делу о банкротстве государственного перевозчика — ГУП «Чувашавтотранс» (предприятие, подведомственное минтрансу Чувашии). О многомиллионной задолженности объявили налоговики и региональный минюст, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Конкурсный управляющий «Чувашавтотранса» уведомил о предъявлении требования от УФНС для включения в реестр требований кредиторов «задолженности по капитализированным платежам в размере 30 293 846 рублей 86 копеек».

Кроме того, Арбитражным судом Чувашии принято заявление регионального минюста о признании заявленных ранее требований в размере 7 710 313 рублей 52 копеек, обеспеченных залогом имущества должника. Это арендные долги за земельные участки. Согласно документу, основной долг оценён в 5 979 209,94 рублей, неустойка — 1 731 103,58 рублей, данные требования были включены в мае 2018 года в реестр требований кредиторов с удовлетворением в третью очередь.

В целях исполнения «Чувашавтотрансом» договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, в последующем были заключены договоры залога: в залог министерству юстиции передано четыре автобуса 2017 года выпуска. В связи с этим в рамках банкротного дела «Чувашавтотранса» минюст вышел в Арбитражный суд республики с заявлением о признании ранее заявленной суммы долга «полностью обеспеченной залогом имущества» должника. Рассмотрение дела назначено на 21 ноября.

Напомним, согласно закону о банкротстве, кредитор должен определиться со своим статусом: быть ему залоговым кредитором или кредитором на общих основаниях. При этом требования кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются за счёт стоимости залогового имущества, в данном случае — автобусов, которые могут быть проданы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства. По данным управления Росреестра по Чувашии, на момент открытия конкурсного производства долг «Чувашавтотранса» перед кредиторами превышал 849 млн рублей.

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