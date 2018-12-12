Рублю создала позитивный фон нефть

Москва, , 07:12 — REGNUM На торгах 11 декабря рубль после однодневного тайм-аута опять продолжил прессовать резервные валюты. С утра торги открылись вяло, создавалось впечатление, что расти особо никто не хочет. К вечеру цена Brent выросла на 1,7%, до $60,87. Рубль подорожал к доллару на 0,3%, а к евро — на 0,5%. Возобновление роста цены на нефть создало позитивный фон для рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Появилась информация, что корпорация «Русал» будет в первом полугодии 2019 года перерегистрирована в России. Это позволит ей стать менее уязвимой к зарубежным санкциям. Также может перейти в российскую юрисдикцию и компания Олега Дерипаски En+. Эта новость была более позитивно воспринята валютным рынком, чем рынком акций. Индекс российских гособлигаций RGBI к вечеру вторника понизился на 0,09%.

Введение чрезвычайного экономического положения» во Франции особо не помогло единой европейской валюте расти. Курс евро к доллару 11 декабря понизился на 0,09%.

Исходя из достаточно спокойного внешнего фона, прогноз по курсу доллара на сегодня, 12 декабря, остается без изменений в диапазоне 66−67 руб. и по курсу евро — в 75−76 руб.

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