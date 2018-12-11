Рубль «покорно ждет» своей участи

Москва, , 15:42 — REGNUM Отвязавшись от динамики нефтяных цен рубль целиком и полностью попал под влияние других факторов, прежде всего, новых санкций и событий на международном валютном рынке, а также отчасти действий Банка России. заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Санкции пока можно исключить из уравнения курсообразования рубля, учитывая политические проблемы в Великобритании и Франции, а вот другие два фактора на этой неделе должны стать определяющими», — полагает эксперт.

13 декабря Европейский центральный банк объявит итоги своего заседания. Рынок очень внимательно будет следить за принятыми решениями, от них во многом будет зависеть происходящее на международном валютном рынке до конца года.

14 декабря уже российский регулятор, должен разъяснить главную интригу связанную и с возможным повышением ставки, и с возобновлением покупок валюты для Минфина, по бюджетному правилу.

«С высокой вероятностью можно говорить о том, что 13 декабря рубль должен торговаться относительно спокойно, покорно ожидая своей участи. К доллару США российская валюта проведет среду в диапазоне 66,20−67,20 и к евро в диапазоне 75,00−76,00», — считает Быков.

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