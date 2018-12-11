Стратегия Архангельской области сменила ориентиры

Архангельск, , 11:32 — REGNUM В Архангельске готовятся принять третью за последние десять лет Стратегию развития региона. Последний документ значительно отличается от того, что был разработан при губернаторе Михальчуке — на этот раз упор сделан не столько на развитие экономики, сколько на сохранении человеческого капитала и создании условий для комфортного проживания в регионе. Обсуждение документа состоялось накануне в областном Собрании депутатов и прошло без ожесточенных споров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С основным пунктами документа парламентариев ознакомил вице-губернатор Виктор Иконников.

Он подчеркнул, что документ является «человекоцентричным»:

"Это прослеживается в каждом приоритете, в каждой цели и каждой задаче».

Если основой предыдущей Стратегии региона было развитие главных отраслей экономики региона (судостроение, транспорт и т.д.), то в нынешнем ее варианте определены такие приоритеты: «Сохранение и развитие человеческого капитала», «Пространство, комфортное для жизни», «Устойчивый экономический рост» и «Консолидация населения и развитие гражданского общества», каждый из которых в свою очередь содержит конкретные цели и комплекс мероприятий для их реализации.

Не последнюю роль в формировании Стратегии сыграли Майские указы президента РФ. В этой части у Стратегии будут бюджетные ресурсы.

А вот в развитии экономики региона разработчики документа положились в основном на собственные средства частных компаний, реализующих проекты или имеющих интерес к Архангельской области.

Планируется, что общий объем инвестиций, выделяемых на реализацию Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, составит 4,4 триллиона рублей.

«Большая роль сегодня отводится частному капиталу. Мы видим, что миссия сегодняшней Стратегии — это Русский Север, объединяющий людей для комфортного проживания и для реализации инновационных идей. Миссия изменилась. Мы еще помним — недавно была принята Стратегия до 30 года, но в связи с тем, что изменилась внешняя и внутренняя конъюнктура рынка, мы должны принять новую Стратегию. Суммы обозначены большие, справимся мы или нет — покажет время. Главное — поставить цель», — прокомментировала документ депутат Надежда Виноградова.

Из прошлых Стратегий в нынешний документ «переехал» всем известный проект «Белкомур». Авторы документа рассчитывают, что его реализация позволит сократить временные и стоимостные транспортные издержки за счет функционирования новых магистралей и реконструкции имеющихся путей, а также повысит экономическую эффективность деятельности железнодорожных перевозчиков за счет увеличения пассажиропотоков и грузопотоков.

Интересно, что «Белкомур» ранее упоминался исключительно в связке с другим крупным проектом — строительством глубоководного района порта Архангельск. Но на этот раз из долгожителей всевозможных планов в Стратегии оказалась лишь железнодорожная магистраль.

«Любое высшее должностное лицо в Архангельской области будет показывать ориентир федерального масштаба. Белкомур — это тот ориентир, который был разработан много лет назад и остается той мантрой, которую говорит любой руководитель Архангельской области, в том числе, Игорь Орлов. Потому что, по сути, какими-то другими прорывными целями хвастать не приходится, — заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат облсобрания Александр Новиков. — Белкомур был бы осязаемым, если бы имел право быт глубоководный морской порт. Ели его не будет, тогда никому он не нужен. Можно сколько угодно говорить слово «халва», но во рту слаще не станет».

Напомним, что перейти к практической части реализации проекта строительства глубоководного порта, позволявшего позиционировать Архангельск как ворота в Арктику, не удается, главным образом, из-за отсутствия грузовой базы.

За то время пока эти проекты лежат «в столе», вера в их реализацию могла пошатнуться и у руководства области. Видимо поэтому в Стратегии уже идет речь о создании «воздушных ворот Арктики» — вместо призрачных перспектив порта — развитие сети авиаперевозок и создание крупного грузового авиационного хаба для освоения Арктической зоны.

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Добавим, что проект Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года вынесен для рассмотрения на очередную сессию областного парламента, которая состоится 13 декабря.

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