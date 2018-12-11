Туры на Новый год на тёплое море выросли на 150−175%

Москва, , 11:10 — REGNUM Российские туроператоры отмечают рост спроса на новогодние туры на тёплое море. Так, в среднем цены в середине декабря на пляжные туры выросли в зависимости от страны на 16−175% по сравнению с началом декабря 2018 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Так, средняя цена с начала декабря на десятидневные наиболее востребованные зимние пляжные туры на двоих выросла: ОАЭ — на 16,2%; Израиля — на 48%; Шри-Ланки — на 68%; Индии (Гоа) — на 74%; Кубы — на 88%; Индонезии (Бали) — на 108%; Таиланда — на 131%; Мексики — на 153%; Мальдив — на 153%; Иордании — на 175%.

При этом в АТОР отметили, что цена на десятидневные туры во Вьетнам упала на 9%, а в Китай (Хайнань) — на 4%. Также в топ-5 самых дешевых по минимальным ценам новогодних направлений (до 100 тыс. рублей на двоих) вошли Израиль, Шри-Ланка, ОАЭ, Таиланд и Бали (Индонезия).

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Как сообщало ИА REGNUM, предстоящие новогодние праздники в 2019 году, которые граждане РФ собираются провести за границей, обойдутся им значительно дороже, чем в 2018 году. Так, согласно информации сервисов бронирования, зарубежные отели для самостоятельных путешественников подорожали минимум на 40%.

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