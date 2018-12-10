Муниципалы Турина поддержали строительство скоростной дороги в Лион

Турин, Италия, , 17:14 — REGNUM Главы муниципальных образований Турина проголосовали «за» строительство скоростной железной дороги в Лион, передает информагентство Ansa в понедельник, 10 декабря.

Мэрия Турина выступает против реализации проекта. Муниципалы призвали градоначальницу Кьяру Аппендино отказаться от противодействия проекту и сделать все возможное для его реализации.

Как сообщалось ранее, решение об участии в этом проекте пока не принято ни на городском, ни на национальном уровне. Во время предвыборной кампании по выборам в парламент страны «Движение 5 звезд» обещало остановить работы, таким образом пойдя навстречу интересам протестующей туринской общественности. После победы «Движения» на выборах работы замедлились, но продолжаются. К тому же выяснилось, что мнения граждан разделились почти поровну, и рейтинговых потерь правящей партии избежать не удастся.

Представители правительства делают заявления о том, что выплата неустоек в случае отказа от общеевропейского проекта обойдется стране слишком дорого. Некоторые из них, включая вице-премьера Маттео Сальвини, главу второй правящей партии, выступают в поддержку проекта. Решение должны быть принято после завершения расчетов, срок принятия решения был отложен сначала на декабрь 2018 года, а потом и на май 2019.

Сторонники проекта считают, что стране нужна новая инфраструктура. Противники — что этот проект является бессмысленной тратой денег, которые можно было бы потратить с куда большим эффектом, даже не покидая Турина.

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