Власти Италии вновь отложили решение о скоростной дороге Турин – Лион

Турин, Италия, , 18:22 — REGNUM В правительстве Италии обещают, что решение о строительстве скоростной железной дороги из Турина в Лион будет принято до проведения выборов в Европарламент в мае 2019 года, передает информагентство Ansa в среду, 5 декабря.

Участники правительственного совещания поспешили разубедить наблюдателей в том, что очередной перенос сроков принятия решения вызван желанием правительства потянуть время. Тем не менее, наблюдатели придерживаются именно такого мнения.

Как сообщалось ранее, в Италии пока не принято решение об участии страны в этом проекте. Во время предвыборной кампании «Движение 5 звезд» обещало остановить работы, таким образом пойдя навстречу интересам протестующей туринской общественности. После победы «Движения» на выборах работы замедлились, но продолжаются. К тому же выяснилось, что мнения граждан разделились почти поровну, и рейтинговых потерь правящей партии избежать не удастся.

Представители правительства делают заявления о том, что выплата неустоек в случае отказа от проекта обойдется стране слишком дорого. Решение должны быть принято после завершения расчетов. Ранее сообщалось, что предварительные расчеты будут закончены в декабре 2018 года. Теперь участники совещаний сообщают, что между предварительным и окончательным решением пройдет еще несколько месяцев.

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