Куском «пирожка» от будущих пенсионеров нынешним не наешься — эксперт

Москва, , 15:37 — REGNUM Пенсии в России действительно низки. Средний уровень пенсии на 1 июля 2018 г. в 14 тыс. 144 рублей едва перекрывает официально установленный прожиточный минимум пенсионера — 8 тыс. 615 руб. А ведь это величина, которая позволяет только выжить, не более того, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

«Увеличение пенсионного возраста, как декларируется, даст возможность повысить размер пенсий на 1000 рублей ежегодно. Но даже если это будет реализовано, не решит кардинально проблему бедности пенсионеров. Сейчас пенсии индексируются на величину инфляции. Если взять за отправную точку инфляцию 2018 года, которая составит порядка 4%, то в среднем индексация за этот год будет примерно 560 рублей. То есть надбавка в 1000 рублей в перспективе окажется лишь на 400−500 рублей выше уже предусмотренной законом. Соответственно, повышение пенсионного возраста — не столь позитивный фактор и в данном плане», — считает эксперт.

Для радикального увеличения пенсий необходимы совершенно иные условия. Не перераспределение маленького «пирога» от будущих пенсионеров нынешним. Безусловно, необходим подъём экономики, более высокие темпы роста ВВП, увеличение заработных плат, с которых идут отчисления на пенсии, снижение инфляции и пр. Это дало бы и наращивание самой массы пенсионных средств, и повышение их покупательной способности.

«Различия же в среднем уровне пенсий по регионам России связаны с множеством факторов. Различаются уровни зарплат работников в разных областях, средний стаж до выхода на заслуженный отдых, продолжительность жизни, местные надбавки или, наоборот, ограничения и прочие региональный факторы», — отметил Гойхман.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя пенсия в России по состоянию на 1 июля 2018 года составила 14 тыс. 144 рубля. Не дотягивают средние пенсии в 46 российских регионах. При этом самые низкие пенсии платят в Кабардино-Балкарии — 11 тыс. 413 рублей, Дагестане — 11 тыс. 653 рубля и Калмыкии — 12 тыс. 137 рубля.

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