До средней пенсии в России не дотягивают 46 регионов — ПФР

Москва, , 10:32 — REGNUM Средняя пенсия в России по состоянию на 1 июля 2018 года составила 14 тыс. 144 рубля, об этом «Российской газете» рассказали в Пенсионном фонде РФ.

Отмечается, что до этого показателя не дотягивают средние пенсии в 46 российских регионах. При этом самые низкие пенсии платят в Кабардино-Балкарии — 11 тыс. 413 рублей, Дагестане — 11 тыс. 653 рубля и Калмыкии — 12 тыс. 137 рубля.

Самую высокую среднюю пенсию платят на Чукотке — 25 173 рубля, в Ненецком автономном округе — 22 050 рублей и Магаданской области — 21 508 рублей.

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В ПФР напомнили, что на размер пенсии влияют в том числе продолжительность стажа, размер заработной платы, повышающие коэффициенты в северных регионах и наличие у пенсионера на иждивении нетрудоспособных членов семьи.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», 43% жителям России хватает денег только на самое необходимое — еду и одежду; мелкую бытовую технику им купить сложно. При этом каждому десятому жителю России (10%) и его семье хватает денег только на еду.

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