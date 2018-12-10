Квартиры на ранней стадии строительства подорожают на 9% — PwC

Москва, , 11:13 — REGNUM В результате отказа долевого строительства в пользу эскроу-счетов цены на готовые квартиры не изменятся, однако сделки на «уровне котлована» подорожают на 9%, сообщает 10 декабря РБК со ссылкой на результаты анализа консалтинговой компании PwC.

Отмечается, что применение эскроу-счетов увеличит срок кредитной нагрузки застройщика, средние расходы за счет платежей по кредиту для проектов точечной застройки возрастут на 4,7%, комплексной — на 3,8%.

Вместе с тем при использовании таких счетов больше не надо будет платить взносы в Фонд защиты дольщиков, который сейчас составляют 1,2% от цены продажи квартиры. В итоге рост себестоимости строительства эксперты ценили в 3% для точечных проектов и 3,8% — для комплексных.

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В настоящее время, по данным PwC, рентабельность точечных проектов составляет 12,6%, комплексных — 9,6%. Для сохранения рентабельности на таком же уровне после введения механизма эскроу-счетов, застройщикам нужно будет увеличить стоимость продаж на начальных этапах строительства на 9%, отмечают специалисты.

Напомним, счет эскроу — специальный счет условного депонирования, на который покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику только после передачи квартиры. Механизм эскроу-счетов заработает в России с 1 июля 2019 года.

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