Минстрой сомневается в готовности небольших застройщиков к новым правилам

Москва, , 14:16 — REGNUM Министерство строительства РФ опасается, что небольшие региональные застройщики не успеют перейти на проектное финансирование, которое вступит в силу с 1 июля следующего года, сообщает 31 октября «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Владимира Якушева.

По его словам, в малых городах застройщики «очень чувствительны ко всем переменам», а разница между себестоимостью и ценой продажи жилья небольшая.

«Нас очень беспокоит эта история», — заявил Якушев на встрече с членами федерального Совета малых городов РФ в Москве.

Он отметил, что на каждой стройплощадке в таких городах есть как минимум около 100 прямых или опосредованных рабочих мест, поэтому если площадки начнут исчезать, жизнь в этих населенных пунктах будет «замирать». В ведомстве этого допустить не должны, подчеркнул министр.

Напомним, ранее Госдума приняла закон, устанавливающий новые правила контроля за застройщиками и девелоперами. С 1 июля 2019 года застройщики смогут привлекать средства только в рамках банковского проектного финансирования и работы по эскроу-счетам.

Речь идет о счетах, на которых учитываются имущество или средства до наступления определенных обстоятельств. По предложению авторов законопроекта, агентство по страхованию вкладов застрахует эти счета на сумму до 10 млн рублей.

Читайте также: Госдума приняла закон о регулировании долевого строительства