Вторая версия законопроекта о бюджете Забайкалья утверждена единогласно

Чита, , 10:11 — REGNUM Состоявшееся сегодня, 10 декабря, внеочередное заседание Законодательного собрания Забайкальского края можно считать историческим. Как сообщает «Чита.Ру», депутаты от разных фракций единогласно проголосовали за вторую версию законопроекта о бюджете региона на 2019 год. В нём нет дефицита и профицита: доходная и расходная части составили 58,4 миллиарда рублей.

Присутствовавший на мероприятии руководитель администрации губернатора Дмитрий Кочергин по этому поводу, в частности, заявил, что на его памяти это происходит впервые.

«Значит, здесь сидят ответственные люди, которым не безразлична судьба Забайкальского края», — подчеркнул чиновник.

При этом представитель ЛДПР Георгий Шилин отметил, что все депутаты понимают, что реальная потребность бюджета составляет порядка 80 миллиардов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года законопроект о бюджете Забайкальского края на 2019 год претерпел значительные изменения: власти региона изыскали дополнительные 7,5 млрд рублей доходов, что позволило сверстать главный финансовый документ региона с нулевым дефицитом.

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Хотя месяцем ранее депутаты отказались принимать главный финансовый документ региона в первом чтении, и даже сам врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов называл его бюджетом выживания, а депутат Александр Михайлов, представляющий Партию пенсионеров, назвал его безобразным:

«С таким бюджетом мы похожи на немцев, окруженных под Сталинградом — те ждали, когда с неба что-нибудь сбросят, так и мы будем 10 месяцев ждать чудес сверху».

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