Нож из спины: глава Забайкалья предложил новый проект бюджета

Чита, , 12:31 — REGNUM Законопроект о бюджете Забайкальского края на 2019 год претерпел значительные изменения. Как сообщает сегодня, 3 декабря, «Заб.ру», власти региона изыскали дополнительные 7,5 млрд рублей доходов, что позволило сверстать главный финансовый документ региона с нулевым дефицитом.

Общий объём доходов бюджета предлагается утвердить в сумме 58,4 млрд рублей. В том числе, безвозмездные поступления ожидаются в сумме 24,6 млрд рублей. В 2021 и 2022 годах бюджет Забайкальского края тоже будет с нулевым дефицитом.

Любопытно, что старая редакция проекта бюджета была отозвана за несколько минут до её рассмотрения региональным парламентом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прежде проект главного финансового документа Забайкальского края был свёрстан с профицитом на сумму 460 млн рублей, при этом в бюджете не учтены многие статьи расходов. То обстоятельство, что депутаты регионального парламента отказались его принимать, врио главы края Александр Осипов назвал «ножом в спину людей», хотя ранее сам высказывался о бюджете достаточно жёстко.

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